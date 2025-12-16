به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی تفرش گفت: مأموران پاسگاه انتظامی بازرجان این شهرستان با همکاری مأموران پلیس آگاهی ، روز گذشته حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و آن را توقف کردند.

سرهنگ حسین اسلامی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو سواری ۳۴ هزار عدد قرص غیر مجاز به ارزش شش میلیارد ریال و ۸۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

او گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.



