نمایندگان کشاورزی ایران و اوگاندا در نخستین نشست کارگروه مشترک بر ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی و افزایش مبادلات کشاورزی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سعید حسینی، رئیس ایرانی کارگروه مشترک کشاورزی ایران و اوگاندا، در نخستین روز نشست با نمایندگان کشاورزی اوگاندا با اشاره به پیشینه روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور گفت: کشاورزی میتواند به عنوان دروازهای راهبردی برای دستیابی به رشد و شکوفایی پایدار و افزایش تابآوری اقتصادی ایران و اوگاندا عمل کند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به همکاریهای مشترک احساس میشود.
وی با بیان این که تجارت کشاورزی میان ایران و اوگاندا از ظرفیت بالایی برای گسترش برخوردار است افزود: اوگاندا با برخورداری از اراضی وسیع قابل کشت و تولید محصولات ارگانیک، و ایران با تکیه بر توانمندیهای فناورانه، دانشبنیان و تجربههای موفق در حوزه باغداری، صنایع لبنی، صنایع تبدیلی و محصولات فرآوری شده، میتوانند یک رابطه تجاری متعادل و سودمند ایجاد کنند که به رشد اقتصادی و امنیت غذایی دو کشور کمک کند.
حسینی با اشاره به جایگاه جهانی ایران در تولید پسته، خرما، کشمش و سایر میوههای خشک، افزود: ایران همچنین در تولید گونههای مقاوم گندم و جو از شهرت جهانی برخوردار است و میتواند علاوه بر صادرات محصول، از طریق انتقال فناوری به تقویت امنیت غذایی اوگاندا بهویژه در شرایط تغییرات اقلیمی، یاری رساند.
وی همچنین کشت فراسرزمینی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، دام و گوشت، و تجارت چای و قهوه را از دیگر زمینههای مهم همکاری مشترک دانست و افزود: با وجود ظرفیتهای گسترده، حجم تجارت سالانه میان ایران و اوگاندا پایینتر از سطح واقعی است و توسعه همکاری در این حوزهها میتواند به ارتقای روابط اقتصادی و حتی منطقهای و بینالمللی دو کشور منجر شود.
ریاست گروه ده نفره اوگاندا را هنری نکت اوپولوت، کمیسر بهداشت دام این کشور برعهده دارد.