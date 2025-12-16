مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های کیفی‌سازی تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها در چارچوب تکالیف برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: با آغاز به کار دولت چهاردهم، تمرکز منابع و مدیریت به‌صورت هدفمند روی سه پروژه اولویت‌دار ملی در پالایشگاه‌های شیراز، تهران و اصفهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق عظیمی‌فر اجرای دقیق تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه «ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها» و «تکمیل زنجیره ارزش» را راهبرد قطعی و غیرقابل‌تغییر وزارت نفت دانست و اظهار کرد: نهضت کیفی‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند‌ها در ۹ پالایشگاه نفتی کشور در جریان است، اما با استقرار دولت چهاردهم، اولویت‌بندی پروژه‌ها به‌صورت عملیاتی انجام شد تا عقب‌ماندگی‌های سنواتی جبران شود.

وی با تأکید بر اینکه فرصت آزمون و خطا به پایان رسیده است، افزود: نخستین خروجی این رویکرد، راه‌اندازی موفق واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل (DHT) پالایشگاه شیراز با ظرفیت روزانه ۲۶ هزار بشکه در خرداد ۱۴۰۴ بود؛ پروژه‌ای که تولید گازوئیل با استاندارد یورو ۵ را محقق و هم‌زمان منافع اقتصادی و الزامات زیست‌محیطی را تأمین می‌کند و در زمستان امسال به‌صورت پایدار در مدار تولید است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز در سال استقرار دولت چهاردهم در سرویس قرار گرفت که کل تولید ۱.۶۵ میلیون لیتر پالایشگاه با کیفیت یورو عرضه شد، همچنین واحد ایزوماکس پالایشگاه آبادان نیز سال ۱۴۰۳ در سرویس قرار گرفت که به افزایش تولید روزانه ۳ میلیون لیتر نفت‌گاز تولیدی پالایشگاه منجر شد.

عظیمی‌فر با اشاره به پروژه راهبردی پالایشگاه تهران گفت: در گام دوم، تکمیل واحد CCR و کیفی‌سازی بنزین پالایشگاه تهران در دستور کار جدی قرار گرفته و هدف‌گذاری شده است که این طرح تا نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد. با بهره‌برداری از پروژه CCR پالایشگاه تهران، افزون بر افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید، ارتقای کیفیت کل بنزین تولیدی این پالایشگاه به استاندارد‌های روز جهانی و اجرای قانون هوای پاک دنبال می‌شود.

وی با تشریح پروژه پالایشگاه اصفهان به‌عنوان نقطه عطف برنامه هفتم یادآور شد: راه‌حل ریشه‌ای در کیفی‌سازی و کاهش تولید نفت‌کوره، در پروژه‌های RHU و RFCC پالایشگاه اصفهان تعریف شده است. با رفع موانع فنی و تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق، فاز زودهنگام این طرح راهبردی تا پایان ۱۴۰۵ وارد مدار بهره‌برداری می‌شود و مقدار گوگرد نفت‌کوره از ۳۰ هزار PPM به کمتر از ۵۰۰ PPM کاهش می‌یابد که نقش مهمی در کاهش آلایندگی نفت‌کوره تولیدی دارد.