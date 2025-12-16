پخش زنده
فرمانده انتظامی رشت از کشف محموله قاچاق ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی در بخش خشکبیجار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران انتظامی خشکبیجار حین گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان باری مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن دو هزار و ۳۹۰ قلم کالای قاچاق از قبیل ظروف آشپزخانه، اسباب بازی و سرویس سفالی قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از معرفی متهم ۴۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی اقلام کشف شده را سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال برآورد کردند.