اعلام مردمی به سامانه ۳۸۴۸ عامل توقیف ادوات حفاری غیرمجاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منابع آب سمیرم از توقیف ادوات حفاری غیرمجاز و مهرو موم یک حلقه چاه در منطقه قبرکیخا این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام به دنبال گزارش مردمی از طریق سامانه ۳۸۴۸ انجام گرفت.
روحاله اکبری افزود: پس از ثبت گزارش شهروندان در سامانه ۳۸۴۸، بلافاصله گروه گشت و بازرسی آبهای زیرزمینی به محل اعزام و مشخص شد مالک یکی از چاههای مجاز دارای پروانه بهرهبرداری، بدون دریافت مجوز قانونی، در حال کفشکنی غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه در پی این تخلف، عملیات حفاری متوقف، چاه مهر و موم و تمامی ادوات حفاری توقیف شد تأکید کرد: هرگونه عملیات حفاری – حتی برای چاههای دارای پروانه – نیازمند دریافت مجوز جداگانه از شرکت آب منطقهای است و انجام آن بدون اخذ مجوز، تخلف محسوب میشود.
به گفته اکبری مردم میتوانند هرگونه تخلف در حفر یا بهرهبرداری از چاهها را از طریق سامانه ۳۸۴۸ به شرکت آب منطقهای گزارش دهند
شهرستان سمیرم در فاصله ۱۷۰ کیلومتری اصفهان قرار دارد.