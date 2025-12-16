پخش زنده
شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه «شبهای فرهنگ» با نگاهی به شاهنامه و مؤلفههای هویتی ایرانی ، بررسی اندیشه و نوجویی علینقی وزیری در مستند «فرهنگ» و برنامه ادبی «ققنوس» به بزرگداشت نادر ابراهیمی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «شبهای فرهنگ» امشب از ساعت ۲۱:۳۰ با نگاهی پژوهشی به شاهنامه، به واکاوی ریشههای هویت ملی و تاریخی ایرانیان میپردازد.
در این برنامه، دکتر محمدجعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامهپژوه، درباره مؤلفههای هویتی و ملی ایرانیان در شاهنامه سخن میگوید؛ اثری که قرنهاست حافظ زبان، اسطوره و حافظه تاریخی ایرانیان بوده است.
«شبهای فرهنگ» تلاشی است برای شنیدن دوباره شاهنامه ، نه فقط بهعنوان یک متن ادبی، بلکه بهمثابه شناسنامه فرهنگی ایرانیان است.
این برنامه به تهیه کنندگی فریده گودرزی ساعت ۲۱:۳۰ امشب سه شنبه ۲۵ اذر از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «مستند فرهنگ»
مستند «فرهنگ» سه شنبه ۲۵ آذر به سراغ روایت زندگی یکی از چهرههای تأثیرگذار تاریخ موسیقی ایران میرود؛ شخصیتی که راه سنت و تجدد را در موسیقی ایرانی به هم پیوند زد.
در این قسمت از برنامه «مستند فرهنگ»، زندگی، آثار و نقش تاریخی علینقی وزیری در تحول موسیقی ایران روایت میشود؛ موسیقیدان برجسته و از پیشگامان آهنگسازی ارکسترال در موسیقی ایرانی؛ چهرهای اثرگذار که نقش مهمی در عبور موسیقی ایران از سنت شفاهی به آموزش علمی ایفا کرد و با نگاه نوگرایانه خود، افقهای تازهای در آموزش و اجرای موسیقی ایرانی گشود.
در این قسمت از «مستند فرهنگ»، زندگی و فعالیتهای هنری علینقی وزیری مشهور به کلنل وزیری روایت میشود؛ موسیقیدانی که با ترویج نتنویسی در موسیقی سنتی ایران و ابداع دو علامت عرضی سُری و کُرُن تأثیری بنیادین بر ساختار موسیقی ایرانی گذاشت.
وزیری، متولد ۹ مهر ۱۲۶۵ در تهرانپس از آشنایی اولیه با موسیقی نظامی، تحصیلات موسیقایی خود را در اروپا و در آلمان و فرانسه ادامه داد و سپس بیشتر عمر خویش را صرف آموزش، پژوهش و گسترش موسیقی کرد.
او نواختن تار را از نوجوانی آغاز کرد و نخستین کسی بود که ردیف موسیقی ایرانی را به نت درآورد.
تأسیس مدرسه موسیقی در سال ۱۳۰۲ خورشیدی، تشکیل ارکستر نوین برای رادیو، همکاری با انجمن موسیقی ملی و تربیت شاگردانی، چون ابوالحسن صبا، روحالله خالقی، موسی معروفی و اسماعیل مهرتاش از مهمترین دستاوردهای او به شمار میرود.
وزیری همچنین با تألیف کتابهایی، چون دستور تار و موسیقی نظری آموزش موسیقی را سامانمند کرد.
این مستند به نقش وزیری در ارکسترهکردن موسیقی ایرانی، اصلاح ساختار ساز تار، آهنگسازی، رهبری ارکستر، فعالیتهای دانشگاهی و تأسیس کلوپ موزیکال میپردازد و با نقل دیدگاههایی از موسیقیدانان برجسته، جایگاه او را بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای یک قرن اخیر موسیقی ایران بررسی میکند.
«مستند فرهنگ» با محوریت علینقی وزیری، به تهیهکنندگی یلدا احتشامی سهشنبه ۲۵ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه ادبی «ققنوس»
برنامه «ققنوس» رادیو فرهنگ سه شنبه ۲۵ آذر با محور ادبیات، عشق و اندیشه، به جهان نادر ابراهیمی نزدیک میشود؛ نویسندهای که زندگی و نوشتن در آثارش درهم تنیدهاند.
در این قسمت از «ققنوس»، با گفتوگویی با فرزانه منصوری، مترجم و همسر زندهیاد نادر ابراهیمی درباره نشست «زندگی را به تو نوشتم» گفتوگو میشود؛ نشستی که به بازخوانی نگاه انسانی و عاشقانه این نویسنده معاصر میپردازد.
همچنین در گفتوگو با حجتالاسلام صداقت دبیر علمی جشنواره، درباره جشنواره داستان فلسفی و جایگاه تفکر در روایت داستانی مطالبی بیان میشود.
بخش از جهان داستان و یک برنامک تولیدی درباره زندگی و اندیشه نادر ابراهیمی، دیگر بخشهای این قسمت از «ققنوس» را شکل میدهند.
مجله ادبی رادیویی «ققنوس» ساعت ۱۵ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش میشود.