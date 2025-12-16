به منظور انتقال دانش فنی و زمینه سازی اقتصاد دانش بنیان، استقرار سامانه‌های برخط دریافت، تحلیل و ارائه برنامه‌ها در بستر فناوری و ایجاد داشبورد مدیریت مزرعه در شرکت ملی پارس، تفاهم نامه سه جانبه مابین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با آغاز هفته ملی پژوهش و طی همایشی با محوریت «تحول کشاورزی با پژوهش و فناوری» و در راستای استقرار کشاورزی هوشمند و فناورانه، به منظور انتقال دانش فنی و زمینه سازی اقتصاد دانش بنیان، استقرار سامانه‌های برخط دریافت، تحلیل و ارائه برنامه‌ها در بستر فناوری و ایجاد داشبورد مدیریت مزرعه در شرکت ملی پارس، تفاهم نامه سه جانبه مابین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس منعقد شد.

این تفاهم نامه از سوی دکتر گل محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان تات، دکتر زرگری مدیر عامل وبانک و مهندس سروی زرگر مدیر عامل زپارس امضا گردید و اهداف اصلی تفاهم نامه مشتمل بر تعریف و استقرار مدل آبیاری هوشمند و ارائه بسته مدیریت برتر مزرعه توسط سازمان تات، اجرای طرح‌های تولیدی برای بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های تحقیقاتی و آموزشی تات، هویت سازی محصولات کشاورزی در زنجیره تامین، دانش بنیان سازی شرکت پارس بعنوان واحد فناور در حوزه کشاورزی است.

همچنین بخش مدیریت آبیاری هوشمند مهمترین موضوع این تفاهم نامه هست که در آینده نزدیک کار اجرایی آن در شرکت ملی پارس بر اساس کلیه اطلاعات و دیتابیس مزارع شرکت، توسط کارشناسان زپارس و محققان سازمان تات آغاز خواهد شد.

افزایش راندمان تولید، استفاده بهینه از آب و افزایش بهره وری از اهداف و مزایای استقرار آبیاری هوشمند بشمار می‌رود و بدین ترتیب شرکت ملی پارس طبق این تفاهم مهم همکاری جز شرکت‌های پیشتاز و صاحب امتیاز در اجرای کشاورزی هوشمند در کشور خواهد بود.

فرهاد زرگری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ضمن سخنرانی در این همایش با تبریک هفته پژوهش بر پژوهش گران و محققین، نقش آفرینی دو کشت و صنعت مغان و شرکت ملی پارس را در تامین امنیت غذایی و سلامت جامع و توسعه اقتصاد کشور بااهمیت خواند و افزود: برای تقویت شرکت‌هایی همچون شرکت ملی پارس باید از ظرفیت‌های مراکز تحقیقاتی و فناورانه سازمان‌هایی همچون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استفاده کرد و امیدوارم با همگرایی شرکت‌های تولیدی و مراکز تحقیقاتی از جمله مجموعه کشت و صنعت پارس، با مدیریت خوب مدیر عامل شرکت جناب اقای مهندس سروی مسیر نوآوری را طی کند و در مسیر ارزش آفرینی برای امنیت غذایی کشور موفقتر از گذشته حرکت رو به رشد داشته باشد.

زرگری موضوع اصلی این تفاهم نامه را مدیریت تنش‌های آبی در دشت مغان با بهره مندی از روش‌های جدید آبیاری عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف گروه توسعه سرمایه گذاری ملی حمایت از طرح‌های تولیدات دانش بنیان و مجهز کردن مراکز تولیدی به بهره مندی از ظرفیت دانش بنیان است و این آمادگی را داریم که از مراکز مستعد برای تولیدات دانش بنیان، حمایتهالی مالی و سرمایه گذاری داشته باشیم.