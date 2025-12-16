به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رییس اداره دامپزشکی ساوه گفت: با هوشیاری کارشناسان اداره دامپزشکی این شهرستان، مقدار ۷۰۰ کیلوگرم گوشت ماهی فاقد هویت، از یک فروشنده ماهی دوره گرد به دلیل نگهداری در شرایط غیر بهداشتی و فروش غیر مجاز ضبط شد.

قریشی هرندی افزود: این محموله پس از بررسی توسط همکاران واحد نظارت جهت نمونه برداری و آزمایشات لازم توقیف شد.

او گفت: هرگونه فروش فرآورده‌های خام دامی فاقد شرایط بهداشتی و تاییدیه دامپزشکی ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد مشابه با هماهنگی و مکاتبه با مقامات قضایی نسبت و توقیف و معدوم سازی فرآورده اقدام خواهد شد.