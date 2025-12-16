به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته هجدهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام مینودر در بخش مردان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا(قصرفیروزه) برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان در یک جدال سنگین و نتیجه نزدیک توانست تیم پرستاره نزاجا را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد.

گفتنی است تیم های نزاجا و کمانگیران قزوین به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

اسب بی تا ناز و اسماعیل امامی از تیم بسپارشیمی سپیدان بعنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.