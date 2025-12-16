به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان ایران چهارشنبه ۲۶ آذر با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (دو مسابقه)، ارومیه، رفسنجان، گنبد و یزد پیگیری خواهد شد.

در یکی از دیدار‌های این هفته شهداب یزد که صدرنشینی‌اش در هفته ششم قطعی شده است، میزبان فولاد مبارکه سپاهان تیم سوم جدول است. شاگردان محمد محمدکاظم در تیم سپاهان (۴ برد و ۱۳ امتیاز) در هفته ششم مغلوب چادرملو اردکان شدند و در صورت شکست این هفته رتبه سومی جدول را از دست خواهند داد، زیرا سه تیم دیگر با چهار برد در تلاش برای کسب رتبه سوم جدول هستند. از طرفی هم شاگردان مهدی مهدوی برای پیروزی مقابل تیم امیر غفور و یارانش، تمام تلاش خود را خواهند کرد، چرا که به خوبی می‌دانند که در روز خوب امیر غفور به سختی می‌توانند فولاد سپاهان را شکست دهند.

در چهل و ششمین دیدار لیگ برتر مردان در حالی دو تیم صنعتگران و مهرگان در خانه والیبال به مصاف یکدیگر می‌روند که دو تیم با دو برد در رتبه‌های هشتم و نهم جدول قرار دارند، بنابر این فاتح این مسابقه جایگاه بهتر جدول را به دست می‌آورد.

مهرگان نور این هفته با یک تغییر در سکان هدایت خود به تهران می‌آید، با رحمان محمدی‌راد مربی خوش فکر والیبال کشور که سابقه حضور در تیم‌های ملی والیبال و تجربه کار با مربیان تراز اول دنیا را در سال‌های گذشته دارد. مهرگان برای جبران شکست‌ها و شروعی دوباره به مصاف تیم صنعتگران امید نسبتا جوان می‌رود که با هدایت غلامرضا مومنی مقدم نیم نگاهی به رده‌های بالای جدول در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دارد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی که با پنج برد و ۱۴ امتیاز در رتبه دوم جدول است، این هفته در دیدار خانگی و در سالن گهر روش میزبان سایپا تهران (تیم دوازدهم جدول) است و بهروز عطایی و شاگردانش به خوبی می‌دانند که نمی‌شود هیچ حریفی را دست کم گرفت ولی امید زیادی برای کسب هر سه امتیاز این بازی و پیروزی مقابل رضا صفایی و شاگردانش دارند.

تیم پیکان تهران این هفته در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، میزبان رازین پلیمر، تیم جدید لیگ برتر والیبال مردان است تا شهرآوردی جذاب در انتظار تماشاگران والیبال باشد. پیکان با ۴ برد و ۱۲ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به حریف در رتبه چهارم است و رازین پلیمر با دو برد و هفت امتیاز در رتبه هفتم قرار دارد. نتیجه این دیدار برای رازین بسیار مهم است، زیرا در مسابقه معوقه هفته ششم نیز باید به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان برود. پیکان که امسال با چهره مطمئن‌تر از همیشه پا به میدان لیگ برتر گذاشته باید در آزادی مقابل مرتضی هداوندی و شاگردانش که تا اینجای کار برخلاف انتظارات به تیم‌های لیگ برتری به راحتی امتیاز ندادند و حتی با شکست برخی تیم‌های قدرتمند، شگفتی آفریدند، صف آرایی کنند.

چهل و پنجمین مسابقه لیگ برتر مردان در سالن غدیر ارومیه برگزار می‌شود، جایی که تیم شهرداری این شهر میزبان طبیعت اسلامشهر است. ارومیه در هفته ششم سایپا را شکست داد و این هفته در تلاش برای کسب پنجمین برد فصل است و طبیعت که به نظر می‌رسد از روز‌های اوج خود دور شده برای سومین پیروزی تلاش می‌کند. جدال شاگردان عبدالرضا علیزاده و ابراهیم وادی برای کسب یک پیروزی حساس و سرنوشت ساز که می‌تواند روند تیم آنها را در ادامه لیگ تعیین کند، در سالن ۶ هزار نفری مقابل تماشاگران خونگرم ارومیه جذاب‌تر از همیشه خواهد بود.

در دیگر مسابقه هفته هفتم لیگ برتر مردان تیم‌های مس و چادرملو اردکان در سالن ۹ دی رفسنجان مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد. مس در رتبه سیزدهم جدول است و برای بهبود جایگاه محکوم به شکست میهمان است و چادرملو که یکشنبه موفق به شکست نماینده اصفهان شد، برای ثبت پنجمین برد با ترکیبی مطمئن برای کسب هر سه امتیاز این دیدار به میدان خواهد رفت. چرا که طلوع کیان به خوبی می‌داند شاگردانش به امتیازات این دیدار در روز‌های آخر دور مقدماتی برای کسب جایگاه بهتر نیاز مبرم دارند.

استقلال گنبد، قعرنشین جدول این هفته در بازی خانگی میزبان پاس گرگان است، جدالی حساس از دو استان همجوار که تماشاگران زیادی را به سالن المپیک گنبد خواهد کشاند. دو تیم هدف مشترکی دارند و آن کسب دومین برد در این فصل از رقابت‌ها است که این موضوع جذابیت مسابقه را افزایش خواهد داد. جدال همسایگان برای کسب پیروزی که می‌تواند جایگاه آنها را در جدول بهبود ببخشد، مقابل تماشاگران پرانرژی بر زیبایی‌های این دیدار با حضور تماشاگران خونگرم گنبدی که پس از ۶۲۱ روز به لیگ برتر والیبال مردان آمدند، خواهد افزود.

برنامه کامل دیدار‌های هفته هفتم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵:۳۰

صنعتگران امید – مهرگان نور



سیرجان، سالن گهرروش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – سایپا تهران



تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – رازین پلیمر



ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – طبیعت اسلامشهر



رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – چادر ملو اردکان



گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – پاس گرگان



یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – فولاد مبارکه سپاهان