به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس شورای اسلامی گیلان در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در شهر چاف و چمخاله لنگرود با اشاره به اینکه استان گیلان به عنوان یک استان وحدت خیز زبان زد عام و خاص است، گفت: این استان قطب کشاورزی و دامداری است و در زمینه شیلات نیز فعال است، اما دامداران و کشاورزان با مشکلاتی هم مواجه هستند.

امیری با اشاره به مشکلات پسماند استان گیلان و مشکل مردم در خصوص رفع تداخل اراضی ملی خواستار طرح، بررسی و حل این مشکلات در سطح کلان و کشور شد.