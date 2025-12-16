پخش زنده
با حضور نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس به مسائل ومشکلات اهالی روستاهای ینگ ارخ، چیچکلو، نوروز آباد، حسین آباد، و ینگی آباد شاهین دژ برسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسم بررسی مشکلات اهالی ۵ روستای ینگ ارخ، چیچکلو، نوروز آباد، حسین آباد، ینگی آباد که در مسجد جامع روستای ینگ ارخ برگزار شد گفت: مدیریت منسجم و ارائه خدمات شبانه روزی وظیفه خطیر مسولین برای مردم است. چراکه، مردم ولی نعمتان این انقلاب هستند.
حجت الاسلام میرزایی همچنین اتحاد وهمدلی مردم را باعث خنثیسازی نقشههای دشمنان در ابعاد مختلف برشمرد.
او وحدت و همدلی، رامهمترین مانع در برابر نقشههای دشمنان و استکبار جهانی عنوان کرد وافزود: وحدت ملت دشمنان را از دستیابی به اهدافشان ناکام میگذارد.
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی به پیروی از آموزههای دینی اشاره کرد وگفت:وحدت به عنوان یکی از توصیههای جدی قرآن کریم و دین مبین اسلام شناخته میشود و مؤلفههای آن با یکپارچگی و تمسک به آیات قرآن شکل میگیرد .
در این مراسم محمد فتحی سرپرست فرمانداری شاهین دژ از اجرای طرحهای هادی وآسفالت معابرتعداد یاز روستاهای شهرستان خبر داد وبر تلاش برای رفع مشکلات راه، اب شرب و آسفالت معابر و راههای روستایی تاکید کرد.