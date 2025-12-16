پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن ابلاغ سند دانشبنیان سلامت و امنیت غذایی استان قم، با تأکید بر اهمیت سلامت و نقش تغذیه در ارتقای آن گفت: سلامت و توجه به موضوع تغذیه از مسائل اساسی جامعه است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز قم، علی ابرازه متأسفانه بسیاری از مردم برای خرید مواد خوراکی مضر هزینه میکنند، در حالی که این محصولات آسیبهای جدی به سلامت وارد میکند و لازم است در این زمینه فرهنگسازی مؤثر انجام شود.
دکتر حضوری دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قم هم با بیان اینکه موضوع سلامت و تغذیه یک مسئولیت همگانی است، گفت: همه دستگاهها و نهادها باید در حوزه تغذیه سالم و ارتقای سلامت مردم نقشآفرینی کنند و هیچ مجموعهای نمیتواند خود را جدا از این مسئولیت بداند.
همچنین دکتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به چالشهای سلامت استان گفت: چاقی، دیابت و فشار خون سه بیماری شایع هستند که بخش قابل توجهی از مردم قم با آن مواجهاند و برای کنترل این روند، توسعه فرهنگ سلامت و تغذیه سالم ضروری است.
وی افزود: رشد تعداد رستورانها و فستفودها در شهر قم نگرانکننده است و این موضوع میتواند بر الگوی تغذیه مردم تأثیر منفی بگذارد. مقوله سلامت صرفاً وظیفه دانشگاه علوم پزشکی نیست و همه دستگاهها باید در این عرصه همکاری و تلاش جدی داشته باشند.
کمیسیون سلامت و تغذیه ذیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قم با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و جمعی از معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار و در این نشست، سند دانشبنیان سلامت و امنیت غذایی استان به دستگاهها ابلاغ شد.
در پایان این جلسه، بر اجرای دقیق مفاد سند دانشبنیان سلامت و امنیت غذایی و لزوم هماهنگی بینبخشی برای تحقق اهداف آن تأکید شد.