به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار ویژه بروجرد در نشست بررسی مشکلات حوزه شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور معاونین دانشگاه علوم پزشکی لرستان و اعضای مجمع خیرین سلامت بروجرد؛ با اشاره به انباشت مطالبات حوزه سلامت این شهرستان افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر، بخشی از تجهیزات اهدایی خیرین سلامت در بیمارستان‌های امام خمینی (ره)، آیت‌الله بروجردی و شهید چمران در یک سال گذشته به نتیجه نرسیده و این موضوع گلایه مندی شهروندان را به همراه داشته است.

قدرت اله ولدی با قدردانی از خیرین سلامت، مدیران دانشگاه علوم پزشکی و مدیران بیمارستان‌ها افزود: خیرین با نیت کمک به دولت، تجهیزات مهمی را برای مراکز درمانی بروجرد فراهم کرده‌اند، اما تا زمانی که این امکانات به‌طور کامل مستقر و عملیاتی نشود، مردم ثمره این حمایت‌ها را احساس نخواهند کرد.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با استانداری و دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: در بیمارستان امام خمینی (ره) موضوعاتی از جمله تکمیل بخش دیالیز، ضلع غربی، CCU، تجهیزات جراحی، دستگاه‌های انرژی و مانیتورینگ مطرح است، در بیمارستان آیت‌الله بروجردی تجهیزات رادیوتراپی و سنگ‌شکن و در بیمارستان شهید چمران نیز تعیین تکلیف بخش اعصاب و روان هنوز به سرانجام نرسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز با اشاره به سفر اخیر کمیسیون بهداشت مجلس و معاونان وزارت بهداشت به استان لرستان گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این سفر، اصلاح چارت تشکیلاتی تخت‌های بیمارستانی استان بود، زیرا که از مجموع حدود ۲ هزار و ۵۹۰ تخت فعال استان، بیش از هزار و ۱۰۰ تخت فاقد جایگاه چارت، بودجه و ردیف استخدامی بودند که این مسئله طی سال‌های گذشته موجب محرومیت استان در جذب نیروی انسانی و اعتبارات جاری شده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، اصلاح این چارت به تایید وزارت بهداشت رسید و امیدواریم در سال آینده این تخت‌ها در استخدام‌ها و بودجه جاری دیده شوند، به‌گونه‌ای که حداقل هزار نیروی جدید به سهم استان جذب شود و بروجرد نیز به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به پروژه‌های بهداشتی استان تصریح کرد: از مجموع ۲۲۱ پروژه بهداشتی تعریف شده در استان، ۲۳ پروژه مربوط به شهرستان بروجرد است که شامل مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت می‌شود و مصوبات مربوط به تامین زمین توسط استانداری و تهیه منابع توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اخذ شده است.

وی درباره وضعیت آمبولانس‌های استان گفت: استان لرستان با کمبود جدی آمبولانس روبه‌روست و بخشی از ناوگان موجود نیز فرسوده و غیرفعال است، در بروجرد ۹ دستگاه آمبولانس غیرفعال وجود دارد که با تأمین حدود ۱۵ میلیارد ریال می‌توان آنها را به چرخه خدمت بازگرداند و این موضوع در دستور کار معاونت توسعه قرار گرفته است.

سیف ادامه داد: در یک سال اخیر ۱۶ پزشک عمومی به بروجرد اختصاص یافته و همچنین ۱۰ پزشک متخصص جدید در رشته‌هایی از جمله داخلی، کودکان، زنان، روان‌پزشکی، نورولوژی، جراحی مغز و اعصاب و رادیولوژی به این شهرستان تزریق شده علاوه بر این، چند فوق‌تخصص نیز به بروجرد اضافه شده که نقش موثری در کاهش نیاز‌های درمانی شهرستان دارد.

وی با اشاره به تجهیزات سرمایه‌ای، از اخذ تاییدیه سنگ‌شکن برای بیمارستان آیت‌الله بروجردی خبر داد و افزود: پیگیری‌های اجرایی این پروژه آغاز شده و همزمان درخواست‌های متعددی برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، تصویربرداری و تشخیصی بیمارستان‌های بروجرد به وزارت بهداشت ارسال شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به بحث پر چالش رادیوتراپی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره نوع و محل استقرار دستگاه‌های پرتو درمانی باید مبتنی بر ملاحظات علمی، فنی و واقعیات موجود باشد و حساسیت‌های غیرکارشناسی در این زمینه موجب توقف تجهیز استان شده است، در حالی که با توجه به افزایش نرخ ارز، تأمین این تجهیزات در آینده به مراتب دشوارتر خواهد شد.

وی درباره بیمارستان شهید چمران بروجرد نیز گفت: این بیمارستان با وجود نقش حیاتی در خدمات درمانی شهر، با چالش‌هایی از جمله فرسودگی اتاق‌های عمل و نداشتن پروانه بهره‌برداری رسمی مواجه است و هرگونه توسعه جدید منوط به رفع این مشکلات اساسی خواهد بود.