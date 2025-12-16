پخش زنده
آیین اعطای نشان فردوسی به همت مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی سازمان صدا و سیما برگزار شد و در پایان این مراسم، چهار نفر از مجریان صداوسیما برگزیدگان حوزه پاسداشت و ترویج زبان فارسی معرفی و قدردانی شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین اعطای نشان فردوسی امروز با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران، فرهیختگان و علاقهمندان زبان و ادب فارسی در سازمان صدا و سیما برگزار شد و نیما کرمی مجری برنامه دونقطه، غلامعلی امیرنوری از رادیو ایرانصدا، رحمت حقیپور از مرکز گیلان و گیتی خامنه از مجریان قدیمی صداوسیما برگزیده شدند.
در این مراسم، ضمن تأکید بر جایگاه زبان فارسی بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان، نقش بیبدیل حکیم فردوسی در احیای زبان فارسی و تثبیت آن در دورهای حساس از تاریخ ایران مورد توجه قرار گرفت. سخنرانان این آیین، شاهنامه را نهتنها اثری ادبی، سندی هویتی و فرهنگی دانستند که سهمی ماندگار در تداوم زبان و اندیشه ایرانی داشته است.
از اهداف برگزاری این آیین، تقویت توجه عمومی و تخصصی به جایگاه زبان فارسی و میراث ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی و نمودار شدن نقش زبان فارسی در آنتن رسانه ملی است.