امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

توانمندی در تولید تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵- ۱۵:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

تولید تجهیزات آزمایشگاهی داخلی، گامی حیاتی در جهت خودکفایی علمی و کاهش خروج ارز است

آغاز به کار نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی با ۲۷۰ شرکت دانش بنیان

۲۰۰ میلیون دلار، حجم سالانه عرضه محصولات ایرانی در نمایشگاه ایران‌ساخت

برچسب ها: تجهیزات آزمایشگاهی ، کشت سلول ، دانش پزشکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 