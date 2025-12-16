پخش زنده
به گفته مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمان عملیات نمکپاشی در ٢۵ کیلومتر از محور کرمان، سیرجان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمان گفت: عملیات نمکپاشی در ٢۵ کیلومتر از محور کرمان، سیرجان انجام شد.
علی عبداللهی از اجرای عملیات نمکپاشی در ۲۵ کیلومتر از محور کرمان - سیرجان خبرداد.
وی اظهار کرد: به دنبال هشدارهای هواشناسی، اکیپهای راهداری در محورهای استان و بهویژه گردنههای برفگیر مستقر و در همین راستا، عملیات نمکپاشی محور کرمان - سیرجان (گردنه خانه سرخ) انجام شد.
عبداللهی افزود: این عملیات در بامداد سهشنبه ۲۵ آذرماه انجام شد و در حال حاضر تردد در این محور روان و ایمن است.