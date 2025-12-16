به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان عملیات نمک‌پاشی در ٢۵ کیلومتر از محور کرمان، سیرجان انجام شد.

