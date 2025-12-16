مشاور وزیر راه و شهرسازی در نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، تقویت دیپلماسی حمل و نقل و پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار ریلی و جاده‌ای را به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای دولت چهاردهم در حوزه حمل و نقل تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امین ترفع با تاکید بر تلاش ایران برای حفظ نقش محوری خود در ترانزیت منطقه‌ای از رفع کامل محدودیت تردد واگن‌های ایرانی در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان خبر داد.

ترفع اظهار داشت که این اقدام در سایه سیاست‌های ضدانزواگرایانه وزارت راه و شهرسازی، که هدف آن حفظ وابستگی زنجیره حمل و نقل جهانی به مسیر ایران است، محقق شده است.

رئیس مرکز امور بین الملل با اشاره به وجود چالش‌ها و شرایط محدود کننده در داخل و خارج کشور که ترانزیت از مسیر ایران را تحت فشار قرار می‌دهد، استراتژی وزارتخانه را «موبیلیتی» با هدف دسترسی ارزان، روان و پرسرعت به حمل و نقل دانست. وی افزود که توسعه زیرساخت‌ها با وجود محدودیت منابع در دستور کار قرار گرفته است، به ویژه پروژه‌های کلیدی که اتصال ریلی ایران به همسایگان و بازارهای فرامنطقه‌ای را تضمین می‌کند.

از جمله پروژه‌های اولویت‌دار، تکمیل راه‌آهن چابهار- زاهدان است که پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی در سال جاری داشته و اتصال چابهار به شبکه‌های پیرامونی را ممکن می‌سازد. همچنین، تملک اراضی راه آهن رشت- آستارا به بیش از ۱۰۰ کیلومتر رسیده و عملیات اجرایی ساخت این مسیر حیاتی که دسترسی ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه و گرجستان را میسر می‌کند، از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.

ترفع خاطرنشان کرد که روسیه تسهیلات ویژه‌ای برای این پروژه در قالب توافق‌نامه وان در نظر گرفته است که نرخ بهره و دوره بازپرداخت مناسبی دارد. وی اتصال ریلی پرظرفیت با همه کشورهای هم‌مرز را یک الزام برای رقابت در حوزه ترانزیت دانست.

در سایر مسیرها، نواقص ریلی افغانستان در مسیر خواف- روزنک رفع شده و اکنون به طور متوسط هفته‌ای ۱۴ قطار تجاری از آن تردد دارد. همچنین، عملیات مین‌روبی مسیر ریلی شلمچه- بصره به پایان رسیده و احداث پل بازشو بر روی اروند رود برای ریل‌گذاری در دستور کار است. پروژه‌های دیگری نظیر تکمیل پل کلاله- آغبند تا پایان سال و توسعه مرکز لجستیک آپرین نیز به سرانجام رسیده‌اند. در مرز غربی، بازسازی راه آهن زاهدان- میرجاوه- تفتان پیگیری شده و برای تکمیل خط ریلی مرند- چشمه ثریا که ایران را به اروپا متصل می‌کند، مذاکراتی با ترکیه انجام شده است.

در حوزه جاده‌ای، علاوه بر توافق با ازبکستان برای حذف عوارض ۴۰۰ دلاری کامیون‌های عبوری از ابتدای ۲۰۲۵ و حذف نظام پروانه تردد با بلاروس و قزاقستان، با قزاقستان نیز موافقت‌نامه حمل و نقل جاده‌ای اصلاح شد که امکان تردد کامیون‌های ایرانی بدون پروانه را فراهم کرد. ترفع همچنین از آغاز به کار ستاد ملی ترانزیت به عنوان یک تحول مثبت یاد کرد و در خصوص کریدور زنگزور تاکید نمود که مسیر ایران همچنان امن‌ترین، ارزان‌ترین و روان‌ترین مسیر برای ترانزیت کالا به نخجوان و فراتر از آن باقی خواهد ماند، حتی با فرض ساخته شدن مسیر جایگزین از طریق ارمنستان. در نهایت، وی پروژه‌های مشترک با جمهوری آذربایجان مانند کلاله- آغبند و تعریض کلاله- جلفا را دلیلی بر پابرجا بودن برتری مسیر ترانزیتی ایران دانست.