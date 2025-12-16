پخش زنده
امروز: -
همایش انس و الفت پیشکسوتان سپاه با هدف تبیین آمادگی همه جانبه وایفای نقش پیشکسوتان در جنگ ۱۲ روز در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این همایش با هدف تبیین آمادگی همه جانبه وایفای نقش پیشکسوتان در جنگ ۱۲ روز برگزار شد.
جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی دراین همایش بااشاره به اینکه ۸ سال جنگ را این عزیزان مدیریت کردند گفت: ۶۰ درصد شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پاسدار بودند و برای شلیک ۷۰ موشک ۴۰ شهید تقدیم انقلاب شد.
سردار تقی نجمی افزود: پیشکسوتان سپاه همیشه آماده فدای جان خود به رهبری و انقلاب هستن آنها فقط فقط لباس عوض کردهاند وهمیشه اگر نیاز باشد همه پای کار هستند.