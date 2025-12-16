به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هاشمی‌ با اعلام این خبر افزود: در ساعت ۱۲:۲۴ دقیقه امروز ۲۵ آذرماه، گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای ۷ خودرو در کیلومتر ۱۹ آزادراه زنجان-قزوین به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) هلال احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: با دریافت این گزارش، ۳ تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات شمالغرب زنجان و تیم واکنش سریع به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این حادثه ۷ مصدوم داشت که نجاتگران هلال‌احمر با استفاده از ابزار ست نجات یک مصدوم محبوس در خودرو را رهاسازی کردند.

وی از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی رایگان با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.