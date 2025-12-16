.

به گزارش خبرگزا ی صدا سیمای مرکز کرمان سرهنگ "خواجه پور" گفت: ماموران دايره مبارزه با قاچاق پليس آگاهي با انجام کار اطلاعاتي دو متهم که اقدام به فروش غيرمجاز داروهاي ترک اعتياد مي کردند را شناسايي و دستگير کردند.

وي افزود: در بازجويي از متهمان مشخص شد اين افراد 8 ميليارد ريال را با فروش غيرمجاز داروهاي ترک اعتياد از يک اداره دولتي اختلاس کرده اند که اين مبلغ به حساب آن نهاد بازگردانده شد.