شرکت «طا‌ها هیدرولیک» قم در جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران، فناور برتر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیست و ششمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال ۱۴۰۴ با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

در این مراسم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، شرکت طا‌ها الگوی هوش ایرانیان (طا‌ها هیدرولیک) به عنوان فناور برتر کشور در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.

این شرکت در حوزه طراحی و تولید انواع سامانه‌های هیدرولیک و پنوماتیک از سال ۱۴۰۱ در پارک علم و فناوری استان قم فعالیت می‌کند.