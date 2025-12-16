پخش زنده
امروز: -
شرکت «طاها هیدرولیک» قم در جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران، فناور برتر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیست و ششمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال ۱۴۰۴ با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
در این مراسم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، شرکت طاها الگوی هوش ایرانیان (طاها هیدرولیک) به عنوان فناور برتر کشور در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.
این شرکت در حوزه طراحی و تولید انواع سامانههای هیدرولیک و پنوماتیک از سال ۱۴۰۱ در پارک علم و فناوری استان قم فعالیت میکند.