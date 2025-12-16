پخش زنده
نشست پیوند علم و دین و ضرورت تعامل حوزه و دانشگاه با تمرکز بر نقش دانشجویان و طلاب در آینده علمی و فرهنگی کشور در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه پیوند علم و دین با تمرکز بر نقش دانشجویان و طلاب در آینده علمی و فرهنگی کشور،با حضور اساتید حوزههای علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی برگزار شد.
در این نشست، اساتید حاضر با اشاره به ضرورت همافزایی حوزه و دانشگاه در تربیت دانشجویان و طلاب، پیوند علم و دین را عامل شکلگیری هویت علمی و دینی نسل جوان دانستند و بر نقش این تعامل در پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی دانشگاهیان و حوزویان تأکید کردند.
رضا عبداللهزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با بیان اینکه دانشگاه صرفاً محل آموزش تخصصی نیست، پیوند علم و دین را مسیر تربیت دانشجویان و طلاب مسئولیتپذیر و متعهد عنوان کرد و افزود تعامل مؤثر میان اساتید حوزه و دانشگاه میتواند نگاه علمی را با مبانی اخلاقی و اعتقادی همراه سازد.
همچنین حجتالاسلام مقدم مدیر حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان خوی با تأکید بر نقش مشترک حوزه و دانشگاه در هدایت فکری نسل جوان، پیوند علم و دین را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و اظهار داشت تقویت این تعامل میتواند زمینه ارتقای بینش دینی، افزایش بصیرت علمی و مواجهه آگاهانه دانشجویان و طلاب با چالشهای فکری جامعه را فراهم کند.