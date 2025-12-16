رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش نخبگان شاهد و ایثارگر در زیست‌بوم فناوری، افتتاح برج فناوری و نوآوری شاهد و ایثار را گامی تحولی برای حمایت هدفمند از این سرمایه انسانی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، برج فناوری و نوآوری شاهد و ایثار با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، محمدجواد صدری مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

سعید اوحدی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در آیین افتتاح این برج با اشاره به جایگاه نخبگان شاهد و ایثارگر گفت: در دوره‌های مختلف، یکی از دغدغه‌های جدی نخبگان شاهد و ایثارگر، یافتن مسیر مشخص برای استفاده عملی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان بوده است؛ موضوعی که در این دوره، از همان ابتدای کار به‌عنوان یک رسالت جدی در بنیاد شهید و امور ایثارگران دنبال شد.

او با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس شاخص‌های بنیاد ملی نخبگان، بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر را شناسایی کرده است، افزود: استفاده مؤثر از این ظرفیت عظیم انسانی، یک وظیفه راهبردی است و در همین راستا، این دغدغه به‌صورت جدی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مطرح شد؛ خوشبختانه در سطح اولویت‌ها و نگاه‌های فکری، هم‌مسیر و هم‌سو بودیم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت علمی را یکی از مصادیق عملی شعار «اگر بخواهیم، می‌توانیم» دانست و تصریح کرد: نتیجه این تفاهم‌نامه، امروز و تنها پس از گذشت هفت ماه، در قالب افتتاح برج فناوری و نوآوری شاهد و ایثار به ثمر نشسته است؛ اتفاقی که از نظر سرعت اجرا و تحقق، کم‌سابقه و قابل توجه است.

اوحدی، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری برنامه‌ها از مرحله ایده تا اجرا و تحقق نهایی، گفت: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری، این است که ایده‌ها و برنامه‌ها در مسیر اجرا رها نشوند و به نتیجه عملی برسند؛ افتتاح این برج، مصداق روشنی از همین نگاه است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه افتتاح این برج، آغاز مسیر است نه پایان آن، اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز را مدیون حمایت‌ها و پیگیری‌های جدی معاونت علمی، به‌ویژه حسین افشین هستیم و امیدواریم با پشتیبانی مستمر این مجموعه، مسیر حمایت از نخبگان شاهد و ایثارگر و ایجاد تحول در این حوزه با قدرت ادامه یابد.

اوحدی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و به‌ویژه هوش مصنوعی را در مسیر توانمندسازی نخبگان شاهد و ایثارگر بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بهره‌گیری از ابزار‌های نوین فناورانه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها و تسریع فرآیند تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان ایفا کند.

وی در پایان با اشاره به جایگاه علم و دانش در آموزه‌های دینی تصریح کرد: در فرهنگ و تعالیم اسلامی، علم‌اندوزی جایگاهی رفیع دارد و مسیر دستیابی به مراتب والای انسانی و اجتماعی از دانش می‌گذرد؛ برج فناوری و نوآوری شاهد و ایثار می‌تواند بستری عملی برای تحقق این نگاه و شکوفایی استعداد‌های علمی جامعه ایثارگری باشد.