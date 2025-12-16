به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه از راه اندازی سامانه حراج بر خط اموال تملیکی خبر داد و افزود: در ۷ ماهه امسال ۴۰۰ حراج برخط اموال تملیکی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: فروش اموال تملیکی از آذر سال گذشته تا کنون افزایش ۷۳ در صدی داشته است.

مقابله قوه قضائیه با تخلفات جراحان زیبائی

سخنگوی قوه قضائیه از برخورد قاطع قوه قضائیه با مداخله افراد بدون صلاحیت پزشکی به اعمال جراحی زیبائی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت موظف شد فهرست پزشکان واجد شرایط اعمال جراحی زیبائی را در اختیار مردم قرار دهد.

آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا

جهانگیر افزود: پرونده لیزینگ رایان سایپا، در دست بررسی های کارشناسان رسمی دادگستری است و به محض دریافت گزارش کارشناسی اقدام های قضائی درباره افرادی که تسهیلات غیر قانونی دریافت کرده اند، انجام خواهد شد.