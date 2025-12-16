به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست ورزش و جوانان اسدآباد گفت: ۶۰ درصد از جامعه ورزش این شهرستان در بخش آقایان و ۴۰ درصد در بخش بانوان است.

زیوری خرم افزود: هیئت کونگ فو در شهرستان اسدآباد ۱۲۰ بیمه شده ورزشی دارد و در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان فعالیت می‌کنند.

ابوالفضل قربانی در رده نوجوانان از هیئت کونگ فو شهرستان اسدآباد امسال به مسابقات انتخابی کشوری و تیم ملی که به میزبانی استان کردستان برگزار شد راه یافت.