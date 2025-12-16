با شدت‌گرفتن بازسازی تجهیزات و تکمیل زیرساخت‌های عملیاتی، شمارش معکوس برای ازسرگیری خدمات فرودگاهی در فرودگاه الماس سرخس آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با تشریح آخرین وضعیت این طرح گفت: فرودگاه الماس سال‌ها پیش با هدف تقویت شبکه حمل‌ و نقل هوایی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی منطقه راه‌اندازی شد.

محمدرضا رجبی مقدم، افزود: موضوعی که به گفته مسئولان می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رونق اقتصادی و تسهیل رفت‌ و آمد در این منطقه مرزی ایجاد کند با این‌حال به دلیل استقبال محدود مسافران، پرواز‌های برنامه‌ای آن متوقف شد و تنها پرواز‌های VIP شرکت ماهان ادامه یافت که پاسخگوی نیاز منطقه نبود.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برقراری دو پرواز رفت‌ و برگشت هفتگی بین سرخس و مشهد انجام شده و هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های هواپیمایی در حال نهایی‌شدن است.

وی بیان کرد: راه‌اندازی این مسیر هوایی می‌تواند علاوه بر تسهیل سفر شهروندان، زمینه توسعه گردشگری و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

رجبی مقدم، گفت: روند ارتقای تجهیزات فرودگاهی با جدیت ادامه دارد و تاکنون بخش عمده‌ای از سامانه‌های ناوبری، ارتباطی و تجهیزات ایمنی به‌روز شده است.

وی از بازدید اخیر رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور نیز یادکرد و افزود: نکات مطرح‌ شده در این بازدید برای افزایش سطح ایمنی و استاندارد‌های حفاظتی در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا است.

فرودگاه الماس سرخس از نظر مشخصات فنی نیز یکی از فرودگاه‌های برخوردار شرق کشور محسوب می‌شود. این فرودگاه که در رده E. For طبقه‌بندی شده، دارای باندی به طول ۴ هزار متر و عرض ۶۰ متر است و امکان‌پذیرش انواع هواپیما‌های پهن‌ پیکر را دارد.

این ظرفیت چشم‌اندازی روشن برای توسعه پرواز‌های باری و حتی گسترش خطوط پروازی به مقاصد دیگر فراهم می‌کند.

لازم به ذکر است، مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس که تحت مدیریت و حمایت بنیاد بهره‌وری موقوفات فعالیت می‌کند، در سال‌های اخیر نشان داده نگاه آن تنها معطوف به افزایش زیرساخت‌ها نیست، بلکه ارتقای بهره‌وری، گسترش تعاملات اقتصادی و فراهم‌سازی بستر‌های پایدار برای توسعه منطقه‌ای را دنبال می‌کند.