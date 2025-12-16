خانه هلال محله عبدالله آباد آباده با هدف ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، گسترش آموزش امدادی و تقویت مشارکت مردمی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: خانه هلال محله عبدالله‌آباد این شهرستان که نقش موثری در آموزش همگانی، شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، سازماندهی داوطلبان و ارائه خدمات بشردوستانه دارد به بهره برداری رسید.

علی سعادتمند افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر حوادث، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت داوطلبان محلی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این مرکز است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.