رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، از برنامه‌های جدی برای نوسازی ناوگان عمومی و تجهیزات راهداری خبر داد و اعلام کرد که ۳۲۵۰ دستگاه اتوبوس جدید (وارداتی و داخلی) به ناوگان مسافری اضافه شده و ترانزیت کالا در دولت چهاردهم از مرز ۲۰ میلیون تن عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و معاون وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، به تشریح مهم‌ترین دستاوردهای سازمان در دولت چهاردهم پرداخت. وی نوسازی ناوگان را یکی از اولویت‌های اصلی سازمان برشمرد و اعلام کرد که تا پایان سال جاری، ۱۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری نوسازی خواهند شد که از این تعداد، ۸۰۰ دستگاه تاکنون عملیاتی شده و ۴۰۰ دستگاه باقی‌مانده نیز تا پایان سال نهایی خواهد شد.

در بخش ناوگان مسافری، اکبری از انعقاد تفاهمنامه سه جانبه با پنج کارخانه تولید داخلی برای تأمین ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس خبر داد و افزود که علاوه بر این، حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس نیز از طریق واردات تأمین شده و به این ترتیب، بیش از ۳۲۵۰ واحد اتوبوس جدید به ناوگان مسافری افزوده خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه زیرساخت‌ها، از بهسازی و آسفالت گسترده خبر داد و اعلام کرد که ۲۹,۰۷۶ کیلومتر از جاده‌های شریانی اصلی و ۱۲,۰۰۰ کیلومتر راه روستایی بهسازی و آسفالت شده‌اند و همچنین ۳,۶۴۸ کیلومتر راه روستایی جدید احداث شده است. در راستای افزایش ایمنی، ۹۷۹ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح شده و ۳۵۰ سامانه هوشمند نظارتی و تصویری فعال هستند.

اکبری با اشاره به آمار عملکرد دولت چهاردهم، از جابه‌جایی ۱۷۷ میلیون نفر مسافر و جابه‌جایی ۸۱۳ تن کالا خبر داد و تاکید کرد که حجم ترانزیت کالا به میزان ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ثبت رسیده است. وی همچنین تمرکز امسال سازمان را بر هوشمندسازی جاده‌ها دانست و خبر از بازنگری سامانه صدور بارنامه داد که انتظار می‌رود تأثیر قابل توجهی در تحول سازمان و تسهیل فرآیندها در پایانه‌های مرزی و مسافری داشته باشد.