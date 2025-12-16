وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از موزه روستایی جنگل قرق و عکاسخانه گرگان بازدید کرد.

بازدید وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از موزه روستایی جنگل قرق و عکاسخانه گرگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از موزه روستایی جنگل قرق و عکاسخانه گرگان بازدید کرد.

فریدون فعالی ،مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گفت : مرحله اول موزه روستایی که قرار است تا آخر امسال افتتاح شود هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این بازدید گفت: ۵۰ درصد هزینه تکمیل مرحله اول موزه روستایی جنگل غرق را وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۵۰ درصد بقیه را استانداری گلستان تقبل می‌کند.

سید رضا صالحی امیری زیبایی طبیعت و جغرافیای استان گلستان را در بین نقاط مختلف ایران کم نظیر دانست و ضمن تشکر از صدا وسیما معرفی بیشتر آن به مردم کشور را از قاب رسانه ملی خواستار شد.