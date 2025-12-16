پخش زنده
دبیر نمایشگاه تولید و ساخت ایرانی از ارائه بیش از ۲۵۰۰ نیاز پژوهشی به همت دستگاههای اجرایی و تحقق قراردادهای پژوهشی یک و نیم همتی در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پاکزاد، دبیر نمایشگاه تولید و ساخت ایرانی (تستا) با اشاره به حضور ۱۵ دستگاه اجرایی در این رویداد، گفت: این دستگاهها بیش از ۲۵۰۰ مسئله و نیاز فناورانه خود را برای پژوهشگران و فناوران عرضه کردند و حدود ۱۰۰ جلسه همکاری مستقیم با شرکتهای دولتی و خصوصی برگزار شد.
وی افزود: نتیجه این همکاریها، قراردادهای پژوهشی به ارزش حدود یک و نیم همت بوده است که طی یک سال گذشته به محصول میرسد.
پاکزاد با یادآوری دورههای قبلی نمایشگاه تصریح کرد: در دورههای گذشته نزدیک به ۲۶ هزار نیاز ارائه و با پیگیریها اکثر آنها توسط شرکتهای دانشبنیان رفع شد.
دبیر نمایشگاه تولید و ساخت ایرانی (تستا) حضور گسترده دستگاهها در نمایشگاه را نشانه اثربخشی این رویداد دانست و تاکید کرد: این مشارکتها مسیر تقاضا و عرضه فناوریهای بومی را هموار میکند و زمینهساز رشد تولید داخلی است.