به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، فرآیند صدور مجوز مراکز روزانه توانبخشی آموزشی ویژه افراد دارای اختلال طیف اتیسم بالای ۱۴ سال وارد مرحله جدیدی شد و این مراکز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شدند.

این تصمیم در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیأت مقررات‌زدایی اتخاذ شد و بر اساس آن، کاربرگ‌های تخصصی و عمومی مربوط به فعالیت این مراکز به تصویب رسید تا صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی و یکپارچه انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند مسیر راه‌اندازی و توسعه این مراکز تخصصی را هموارتر کند.

در این جلسه، زهرا نوع‌پرست مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی و حرفه‌ای و توان‌پزشکی، جواد مرزانی معاون مؤسسات و مراکز غیردولتی مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی، به همراه جمعی از کارشناسان تخصصی سازمان حضور داشتند.

مراکز روزانه توانبخشی اختلال طیف اتیسم بالای ۱۴ سال، با نگاهی چندبعدی طراحی شده‌اند و خدمات آموزشی، مراقبتی، توانبخشی، هنری، ورزشی و فراغتی را به‌صورت یکپارچه ارائه می‌دهند؛ خدماتی که به‌طور ویژه پاسخ‌گوی نیازهای افراد دارای اختلال طیف اتیسم در سطوح ۲ و ۳ بوده و بر ارتقای کیفیت زندگی این گروه از جامعه تمرکز دارد.