رئیس دادگستری بم گفت: با پیگیریهای مستمر دادستان شهرستان و بازنگری فنی اداره آب منطقهای، حد بستر رودخانه صوفیآباد اصلاح و ۴۵۰ واحد مسکونی از طرح تخریب خارج شد
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان در جریان بازدید مشترک رئیس دادگستری و دادستان بم و جمعی از مسئولین از محدوده اصلاحشده حریم رودخانه صوفیآباد، رئیس دادگستری شهرستان، آخرین وضعیت اقدامات و نتایج اصلاح حد بستر را تشریح کرد.
حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در بررسیهای اولیه مشخص شد که حد بستر اولیه به شکل غیرمتعارف و گسترده تعیین شده بود و همین امر موجب قرار گرفتن تعداد زیادی از منازل مسکونی مردم در محدوده طرح تخریب شده بود.
وی افزود: این موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم مطرح و با پیگیریهای مستمر دادستان عمومی و انقلاب بم، اداره آب منطقهای مکلف شد بازنگری کامل در تعیین حد بستر انجام دهد تا محدوده حریم به واقعیتهای میدانی نزدیک شود و از تعرض به حقوق مردم جلوگیری گردد.
این مقام قضایی تشریح کرد: در نتیجه اقدامات اصلاحی و بازنگریهای انجامشده، حریم رودخانه به حد نهایی و واقعی خود کاهش یافت و نزدیک به ۴۵۰ واحد مسکونی که پیش از این در طرح تخریب قرار داشتند، از محدوده خارج شدند.
وی همچنین آمار مرحله اصلاح حد بستر را چنین بیان کرد: در این مرحله، مجموعاً ۵۲ هکتار از اراضی آزاد شد که شامل ۳۱ هکتار اراضی مسکونی و ۲۱ هکتار اراضی باغی است و تصرفات کنونی به ۷ هکتار کاهش یافت.
رئیس دادگستری بم تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در چنین مواردی این است که ضمن حفاظت از منابع طبیعی و حریم قانونی رودخانهها، از تخریبهای غیرضروری جلوگیری کرده و حقوق مردم را بهطور جدی مورد صیانت قرار دهد.
وی در پایان از همکاری اداره آب منطقهای و مجموعه اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم تقدیر کرد و گفت این اقدام نمونهای موفق از همافزایی دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی در حل مسائل مردم است.