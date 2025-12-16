پخش زنده
امروز: -
سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شد امروز همه مناطق را در برگرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شد امروز همه مناطق را در برگرفت.
در این سامانه بارشی سهم نیمه جنوبی از بارشها بیشتر بود و باعث جاری شدن رودخانههای فصلی و پر شدن طرحهای آبخیزداری و آب انبارها شد.
همچنین ارتفاعات و برخی مناطق شهری و روستایی شمال استان سفید پوش شده است .
استاندار فارس در جلسه ستاد مدیریت بحران استان بر آمادگی تمامی ظرفیتها برای مقابله با خطرهای احتمالی تاکید کرد.