به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهردار تهران دراین مراسم با بیان اینکه استقامت مادران شهید، در مسیر ایثار و بندگی سرمشق همگان است، گفت: ما رهرو راه شهیدان شما هستیم. شهیدان شما به ما آموختند که پیرو ولایت باشیم و جز سرسپردگی تمام‌عیار به دین، جانفشانی برای میهن و فداکاری برای مردم در مسیر ولایت، به چیزی دل نبندیم.

علیرضا زاکانی با اشاره به نقش بی‌بدیل مادران در تربیت نسل انقلاب، گفت: امام خمینی(ره) فرمودند مردان انقلاب را شروع می‌کنند و زنان این انقلاب را استمرار می‌بخشند و وقتی شهیدان به میدان آمدند، انقلاب به پیروزی خواهد رسید. شهیدان در دامن این مادران بزرگ خواهند شد.

وی با استناد به فرمایش امام خمینی(ره) که «مرد از دامن زن به معراج می‌رود»، افزود: ما امروز اینجا جمع شده‌ایم تا عظمت الهی را در وجود ۴۱ مادر ستاره‌ای حاضر و در پرتو خورشید وجود حاجیه خانم افشردی ببینیم و سپاسگزار این نعمت بزرگ باشیم.

شهردار تهران با بیان اینکه این مجلس نه تنها تکریم یک مادر بلکه مجلس بندگی و سپاس به درگاه الهی است، تأکید کرد: استقامت مادران شهید، در مسیر ایثار و بندگی، سرمشق همگان است.

زاکانی با اشاره به دیدار اخیر خود با جمعی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب گفت: اگرچه در میان زندانیان سیاسی پیش از انقلاب مادری به نام سرکار خانم دباغ اکنون در میان ما نیست، اما فرزند او، به عنوان یک اسوه، الگو و نمونه‌ای کامل حضور دارد. او را باید به عنوان یک زن تراز انقلاب دید، به او توجه و در مسیر او حرکت کرد؛ هم در بعد تحول شخصی و پیشگامی در بندگی خدا، هم در بعد اجتماعی و هم در تمامی عرصه‌های انقلابی.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به آرمان متعالی انقلاب اشاره و اظهار داشت: حقیقت عالم چیزی است که انقلاب اسلامی بر آن تکیه دارد و این حقیقت، اراده‌اش بر پیروزی و ایجاد زمینه‌سازی ظهور توسط انقلاب اسلامی است. ما در شرایطی پله‌پله و در نهایت سختی، خود را به قله نزدیک می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، هرچه کار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، تجلی اراده الهی و ارزش عمل خالصانه، بالاتر می‌رود.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در این مراسم با اشاره به بیانات علما درباره جایگاه حضرت صدیقه طاهره (س)، افزود: اگر بخواهیم به یکی از بزرگ‌ترین معجزات حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کنیم، بی‌تردید فرزندان ایشان یعنی امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) هستند. از همین منظر می‌توان گفت معجزه انقلاب اسلامی نیز فرزندان مادران شهدا هستند؛ فرزندانی که با تربیت مادرانشان به بالاترین قله فضیلت انسانی یعنی شهادت دست یافتند.

توکلی‌زاده با تأکید بر رسالت فرهنگی مدیریت شهری تصریح کرد: در مجموعه فعالیت‌های فرهنگی، تلاش جدی ما احیای هویت است؛ اینکه چگونه هویت شهری و هویت ملی خود را حفظ کنیم و چگونه داشته‌های بزرگ انقلاب اسلامی را پاس بداریم. بی‌تردید برترین هویت انقلاب اسلامی، شهدا هستند. شناسنامه جمهوری اسلامی ایران فرزندان تربیت‌یافته مادران شهدا هستند.

معاون شهردار تهران با اشاره به نقش مادران شهدا در استمرار مسیر انقلاب گفت: مادران شهدا همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند و راه را برای ما باز می‌کنند. مادران شهدا به‌ویژه مادرانی که چند شهید تقدیم کرده‌اند، یادگار‌های مقدسی هستند که با زمزمه‌ها و خاطراتشان، ما را به یاد روز‌های بزرگ جهاد و ایثار می‌اندازند.

وی با اشاره به آرمان قدس و وعده‌های صادق امامین انقلاب، خاطرنشان کرد: آرمان قدس، آرمانی است که امام راحل پیش روی ما گذاشت. همان‌گونه که وعده‌های امام درباره سقوط شاه و شکست صدام محقق شد به وعده‌های صادق رهبر معظم انقلاب نیز ایمان داریم و باور داریم که نماز در قدس اقامه خواهد شد و آرمان شهدا محقق می‌شود.