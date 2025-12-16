به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا زارعی افزود: شدت گرفتن بارش‌ها و باد‌های موسمی در شهرستان عسلویه باعث آسیب به شبکه برق شهر چاه مبارک و روستا‌های مجاور شد.

وی افزود: با تلاش نیرو‌ها در کمترین زمان ممکن با رفع عیب شبکه‌های برق مشکل برطرف شد.

زارعی گفت: این قطعی برق که در اثر برخورد صاعقه رخ داده بود با وجود بارندگی و شرایط نامساعد جوی، با اقدام به موقع برق و شهرداری در سریع‌ترین زمان ممکن اصلاح شد.