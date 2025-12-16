ماموران از یک انبار ۲۵ هزار لیتر گازوئیل غیر مجاز به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیورن ریال را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ماموران انتظامی از نگهداری و انبار غیر مجاز مقادیری سوخت خارج از شبکه توزیع از نوع گازوئیل در یک انبار مطلع و بررسی را آغاز کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات میدانی در نهایت ماموران محل دپوی سوخت را در یک انبار شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی به آنجا اعزام و موفق شدند ۲۵ هزار لیتر گازوئیل غیر مجاز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش سوخت کشف شده ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.