به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوروبیابانک در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدمات رسان گفت: هدف از این آمادهباش، کاهش خسارات احتمالی و حفظ ایمنی جان و مال شهروندان است.
علی اصغر ایرجی با اشاره به بارشهای اخیر و پیشبینی تداوم ناپایداریهای جوی هواشناسی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی بهموقع و مشارکت مردمی، از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای صادره از سوی مراجع رسمی، از تردد غیر ضروری، توقف در حریم رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.
فرماندار خوروبیابانک همچنین بر رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و افزود: استفاده ایمن از وسایل گرمایشی، بازبینی دورهای تجهیزات، پرهیز از روشن گذاشتن وسایل پرخطر و توجه به هشدارهای دستگاههای خدماترسان، نقش مهمی در کاهش حوادث احتمالی در شرایط بحرانی دارد.