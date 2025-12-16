پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به اطلاع کلیه کشاورزان دامداران و ساکنین روستاهای واقع در حاشیه و پاییندست رودخانه هلیلرود شهرستان جیرفت میرساند:
با توجه به هشدار قرمز بارندگی، احتمال وقوع سیلاب شدید و افزایش ناگهانی دبی رودخانه هلیلرود، بدینوسیله تأکید میگردد جهت جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی، اقدامات ایمنی و پیشگیرانه لازم در اسرع وقت انجام شود.
توصیهها و الزامات ایمنی:
کشاورزان از حضور، فعالیت و انجام هرگونه عملیات کشاورزی در بستر و حریم رودخانه جداً خودداری نمایند.
کلیه ادوات، ماشینآلات کشاورزی، محصولات برداشتشده و دام ها به مناطق امن و مرتفع منتقل گردد.
از ایجاد موانع، بندهای خاکی و برداشت مصالح از بستر رودخانه اکیداً خودداری شود.
در صورت افزایش سطح آب رودخانه، سریعاً نسبت به تخلیه اراضی و ترک محل اقدام گردد.
با توجه به شرایط جوی، امکان رهاسازی و عبور حجم بالای آب از سد جیرفت وجود دارد و هرگونه تردد یا استقرار در مسیر رودخانه بسیار خطرناک و تهدیدکننده جان افراد خواهد بود.
از کلیه کشاورزان و اهالی محترم تقاضا میشود ضمن رعایت کامل هشدارها، این اطلاعیه را به سایر افراد منطقه اطلاعرسانی نمایند.