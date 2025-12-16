به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به افزایش میزان مصرف گاز در آذر ماه گفت: مشارکت و همراهی مردم، نقش تعیین کننده‌ای در پایداری شبکه گاز و تداوم خدمت رسانی ایمن و مستمر دارد، به گونه‌ای که رعایت الگوی مصرف بهینه، توجه به نکات ایمنی و همکاری در زمان‌های اوج مصرف، زمینه ساز توزیع عادلانه انرژی و جلوگیری از بروز افت فشار یا اختلال در شبکه می‌شود.

ابراهیم محسنی هماگرانی، رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه، استفاده از لباس گرم در محیط منزل و اداره، استفاده از پرده‌های ضخیم، بستن دریچه کولر با پوشش ضخیم، بستن شیر رادیاتور و خاموش کردن بخاری در اتاق‌های کم رفت و آمد، استفاده حداکثری از نور و گرمای خورشید در طول روز، قرارندادن وسایل بر روی رادیاتور و یا بخاری جهت انتقال بهتر گرما را گامی موثر در کاهش مصرف بهینه گاز طبیعی دانست.

وی همچنین بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و نهاد‌ها در کاهش مصرف انرژی تأکید کرد و با اشاره به اجرای مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص تعرفه گاز طبیعی گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در روز‌های اوج مصرف، حداقل ۲۰ درصد از مصرف گاز خود در مقایسه با روز‌های گرم سال کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: این آیین‌نامه با هدف سامان‌دهی مصرف انرژی در بخش‌های عمومی و دولتی تدوین شده و اجرای صحیح آن، نقش بسزایی در تعادل شبکه گاز و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی در فصل زمستان دارد.

وی در ادامه بر اهمیت الگو بودن نهاد‌های دولتی در رعایت الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود، بلکه نقش مؤثری در تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی در زمان بحران‌های احتمالی دارد و اعتماد عمومی را به نظام مدیریت انرژی تقویت می‌کند.