پخش زنده
امروز: -
میزان مصرف گاز مشترکان تجاری و خانگی استان اصفهان، آذر امسال در مقایسه با آبان بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به افزایش میزان مصرف گاز در آذر ماه گفت: مشارکت و همراهی مردم، نقش تعیین کنندهای در پایداری شبکه گاز و تداوم خدمت رسانی ایمن و مستمر دارد، به گونهای که رعایت الگوی مصرف بهینه، توجه به نکات ایمنی و همکاری در زمانهای اوج مصرف، زمینه ساز توزیع عادلانه انرژی و جلوگیری از بروز افت فشار یا اختلال در شبکه میشود.
ابراهیم محسنی هماگرانی، رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه، استفاده از لباس گرم در محیط منزل و اداره، استفاده از پردههای ضخیم، بستن دریچه کولر با پوشش ضخیم، بستن شیر رادیاتور و خاموش کردن بخاری در اتاقهای کم رفت و آمد، استفاده حداکثری از نور و گرمای خورشید در طول روز، قرارندادن وسایل بر روی رادیاتور و یا بخاری جهت انتقال بهتر گرما را گامی موثر در کاهش مصرف بهینه گاز طبیعی دانست.
وی همچنین بر مسئولیتپذیری دستگاهها و نهادها در کاهش مصرف انرژی تأکید کرد و با اشاره به اجرای مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص تعرفه گاز طبیعی گفت: دستگاههای اجرایی مکلفاند در روزهای اوج مصرف، حداقل ۲۰ درصد از مصرف گاز خود در مقایسه با روزهای گرم سال کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: این آییننامه با هدف ساماندهی مصرف انرژی در بخشهای عمومی و دولتی تدوین شده و اجرای صحیح آن، نقش بسزایی در تعادل شبکه گاز و جلوگیری از بروز محدودیتهای احتمالی در فصل زمستان دارد.
وی در ادامه بر اهمیت الگو بودن نهادهای دولتی در رعایت الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: صرفهجویی در مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی نهتنها موجب کاهش هزینهها میشود، بلکه نقش مؤثری در تابآوری زیرساختهای انرژی در زمان بحرانهای احتمالی دارد و اعتماد عمومی را به نظام مدیریت انرژی تقویت میکند.