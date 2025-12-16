پخش زنده
مدرسه قرآنی «سیدهاشم» در شهر غزه با مشارکت پویش مردمی «ایران همدل» و همکاری مؤسسه اهلالقرآن غزه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدرسه قرآنی «سیدهاشم» با هدف گسترش آموزشهای دینی و تحصیلی برای کودکان و نوجوانان غزه راهاندازی شده است و بهصورت همزمان به آموزش دروس قرآنی و آموزشی دانشآموزان اقدام میکند.
افتتاح این مرکز آموزشی با استقبال گسترده خانوادههای جنگزده و مردم شهر غزه همراه بوده است.
این اقدام در چارچوب فعالیتهای فرهنگی و انساندوستانه پویش «ایران همدل» و با هدف تقویت روحیه مقاومت و امید در میان مردم غزه انجام شده است.