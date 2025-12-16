دومین «خانه خانواده» کشور با هدف شبکه‌سازی، هم‌افزایی و جبهه‌سازی فرهنگی در حوزه جمعیت در شهرستان نیشابور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول خانه خانواده نیشابور با اشاره به ضرورت ارتقای فعالیت‌های مردمی در زمینه جمعیت گفت: فعالیت‌های مردمی ارزشمند است، اما نسخه اثرگذارترِ این فعالیت‌ها، حرکت‌های گروهی و در مرحله بالاتر، جبهه‌سازی است.

فاطمه مهرآبادی افزود: تا زمانی که فعالیت‌ها از سطح فردی فراتر نرود و گروه‌ها در کنار یکدیگر قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار داشت تغییر قابل توجهی در شاخص‌های جمعیتی و تحولات فرهنگی ایجاد شود.

وی ادامه داد: امروز دیگر حتی کار از گروه‌ها هم برنمی‌آید؛ گروه‌ها باید با یکدیگر متحد شوند، ایده‌هایشان را تبادل کنند و بهترین نسخه‌های عملیاتی را انتخاب کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

مسئول خانه خانواده نیشابور گفت: دشمن در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کاملاً جبهه‌ای عمل می‌کند. از جبهه غربی گرفته تا کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس که هماهنگ و همسو پیش می‌روند ما نیز معتقدیم در حوزه فرهنگ و اجتماع باید جبهه‌ای عمل کنیم و تا زمانی که این جبهه شکل نگیرد، نمی‌توانیم مشکلات فرهنگی و اجتماعی را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم.

مهرآبادی با بیان اینکه خانه خانواده نیشابور دومین مرکز از این نوع در سطح کشور است، افزود: نخستین خانه خانواده در استان قم راه‌ اندازی شد و اکنون استان خراسان رضوی با افتتاح این مرکز در نیشابور، در مسیر ایجاد جبهه فرهنگی خانواده و جمعیت گام برداشته است.

وی درباره ساختار فعالیت این خانه ادامه داد: خانه خانواده ساختارسازمانی ندارد، بلکه مبتنی بر مشارکت آزادانه گروه‌های مردمی با سلایق و دغدغه‌های مختلف است. این مرکز ظرفیت آن را دارد که هر چند روز یک بار کارگروه‌های تازه‌ای به آن افزوده شود و دایره فعالیت‌ها گسترده‌تر گردد.

مهر آبادی با اشاره به امکان تشکیل کارگروه‌های متنوع گفت: کارگروه‌ها محدودیتی در تعداد ندارند؛ ممکن است کارگروه‌هایی در حوزه سقط، مادرانه، فرهنگ‌سازی جمعیت و موضوعات مرتبط با چالش آینده جمعیتی ایران شکل بگیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: هم‌ افزایی گروه‌ها و مشارکت مردمی، خانه خانواده نیشابور بتواند در مدت کوتاهی به یکی از کانون‌های فعال جبهه فرهنگ‌سازی جمعیت تبدیل شود.

وی با اشاره به موقعیت فرهنگی نیشابور، تأسیس این خانه را یک ظرفیت ویژه برای استان خراسان رضوی دانست و افزود: نیشابور سابقه جدی در فعالیت‌های مردمی، فرهنگی و جهادی دارد و همین موضوع می‌تواند خانه خانواده را به یک محور اثرگذار در سیاست‌های جمعیتی استان تبدیل کند.

مسئول خانه خانواده نیشابور گفت: این مرکز قرار است محلی برای گردهمایی گروه‌های دغدغه‌مند، تبادل تجربیات، تصمیم‌سازی مشترک و پیگیری برنامه‌های میدانی در مقیاس شهری و استانی باشد.

مهرآبادی همچنین با تأکید بر اینکه بحران جمعیت نیازمند رویکردی جامع، مستمر و مردمی است، ایجاد خانه خانواده را پاسخی به این ضرورت دانست و افزود: این خانه قرار نیست تنها یک دفتر یا عنوان نمادین باشد بلکه باید به مرکز تولید ایده، اتاق فکر اجرایی و مرکز ثقل حرکت‌های جبهه‌ای تبدیل شود.

وی بیان کرد: با توسعه کارگروه‌ها و مشارکت فعال گروه‌های مردمی، این خانه می‌تواند در آینده نزدیک نقش مهمی در ارتقای فرهنگ فرزندآوری، حمایت از خانواده‌ها و کاهش چالش‌های جمعیتی کشور ایفا کند.