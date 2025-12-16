استاندار گیلان گفت: به دلیل پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، آموزش درهمه مقاطع تحصیلی گیلان فردا به صورت مجازی و در مدارس ابتدایی استان تا روز یکشنبه غیرحضوری است.

به گزارش خبرگزرای صدا سیمای گیلان؛ هادی حق شناس عصر امروز در نشست مدیریت بحران استان گفت: آموزش در همه مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی و مدارس دوره ابتدایی تا یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلوانزا به صورت مجازی و در بستر شاد خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند زیر ۱۲سال در این مدت دور کار خواهند بود، گفت: این تعطیلی‌ها شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نخواهد بود.

استاندار گیلان افزود: روز بعد از شب یلدا، دوشنبه اول دی ماه، ادارات نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.