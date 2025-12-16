رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: محیط زیست به ویژه هوا و آلودگی هوا، بیشترین اثر را بر کودکان دارد. باید بتوانیم با جمع‌بندی علل بروز عوارض پدیده‌های زیست‌محیطی و با ارائه راهکار‌ها این معضل را حل کنیم.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمداسماعیل قیداری امروز در بیست و هشتمین همایش ملی و نهمین همایش بین‌المللی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: سلامت ما به شدت تحت تاثیر محیط زیست است و در آینده این وابستگی و ارتباط بین محیط زیست و سلامت، به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: تغییر اقلیم و خشکسالی که امروزه نگران آن هستیم تبعاتی دارد. وقتی آب کم شود دسترسی به آب سالم نیز با مشکل مواجه می‌شود. سلامت و کمبود آب تهدیدکننده پنهان سلامتی است.

وی ادامه داد: محیط زیست به ویژه هوا و آلودگی هوا، بیشترین اثر را بر کودکان دارد. کودکان قشر تاثیرپذیری از مسئله آلودگی هوا هستند زیرا فیزیولوژی و بیماری‌ها و واکنش آن‌ها به بیماری‌ها متفاوت است و بنابراین باید بتوانیم با جمع‌بندی علل بروز عوارض پدیده‌های زیست‌محیطی و با ارائه راهکارها این معضل را حل کنیم.



قیداری تاکید کرد: باید سیاستگذاران را به سمتی ببریم که بدانند محیط سالم به معنای انسان سالم است و کشور پیشرفته نیز وابسته به انسان سالم است.



اسقاط 500 هزار خودروی فرسوده در تهران

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه بخش اعظم قانون هوای پاک بعد از ۸ سال تصویب اجرا نشده گفت: تلاش کردیم کارگروه آلودگی هوا را فعال کنیم.

وی ادامه داد: قرار شد از شهریور سال گذشته ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط شود.



انصاری با اشاره به آلودگی زیاد موتور سیکلت ها در تهران،افزود: توانستیم ۲۰ هزار موتور برقی را جایگزین کنیم و در شهرهایی مانند اهواز و اراک تلاش کردیم آلودگی محیطی را کاهش دهیم و توسعه انرژی های تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه بالغ بر ۶۰ درصد در توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشور رشد داشتیم، ابراز کرد: سیل و طوفان از جمله عوامل تاثیر گذار در آلودگی هواست و بالغ بر ۵ میلیون مرگ اضافه در اثر تغییرات اقلیمی در ۵ سال آینده در جهان رخ خواهد داد.

انصاری تصریح کرد: تغییر اقلیم یکی از بحرانها در حوزه سلامت نیز باید تلقی شود.خشکسالی و سیل،اتش سوزی جنگلی از جمله عوامل تاثیر گذار در محیط زیست و تغییر اقلیم و سلامت انسان است.