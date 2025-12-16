پخش زنده
امروز: -
فراخوان هشتمین دوره جایزه دوسالانه ادبی اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: دبیرخانه جایزه دوسالانه ادبی اصفهان مهلت ارسال آثار در بخشهای رمان، تکداستان کوتاه و مجموعه داستان کوتاه را تا پایان بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد.
محمد علی جعفری ادامه داد: این جایزه که در سالهای گذشته بهعنوان یکی از رویدادهای معتبر و جریانساز در حوزه داستاننویسی شناخته شده، نقش مهمی در شناسایی و معرفی استعدادهای تازه ادبی و حمایت از آثار شاخص داستانی داشته است.
وی گفت: هدف اصلی برگزاری این جایزه تقویت خلاقیت ادبی، ارتقای کیفیت داستاننویسی معاصر و برقراری پیوندی پویا میان سنت و نوآوری در ادبیات ایران است.
محمد علی جعفری آیین پایانی این رویداد را اردیبهشت ۱۴۰۵ دانست و ادامه داد: علاقهمندان برای دریافت متن کامل فراخوان، آگاهی از شرایط و ضوابط شرکت، نحوه ارسال آثار و اطلاعات مربوط به جوایز میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی Isfahan.farhang.gov.ir مراجعه کنند.