به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی گفت: هم‌ اکنون ۱۸۷ نانوایی در این استان و ۱۳۳ نانوایی در مشهد نان کامل ارائه می‌ کنند که بر این اساس خراسان رضوی رتبه نخست کشور در زمینه عرضه نان کامل را به خود اختصاص داده است.

دکتر اسما افشاری عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان مشهد با اشاره به سرانه بالای مصرف نان در ایران افزود: نان به عنوان غذای غالب و پر مصرف در کشور، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و به همین دلیل ارتقای کیفیت و سلامت نان در زنجیره غذایی از اولویت‌ های اصلی نظام سلامت است.

وی بیان کرد: سرانه مصرف نان در کشورمان حدود ۲ برابر سایر کشورهای جهان و ۳۷ درصد بیشتر از متوسط مصرف کشورهای خاورمیانه است که این موضوع، لزوم توجه ویژه به کیفیت و ارزش تغذیه‌ ای نان را دو چندان می‌ کند.

کارشناس مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ادامه داد: در همین راستا، شیوه‌ نامه آرد و نان کامل در سال ۱۴۰۲ به استان‌ ها ابلاغ شد و همزمان با مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۲ در هر استان حداقل یک کارخانه تولید آرد کامل فعال شود.

افشاری با بیان اینکه خراسان رضوی از پراکندگی مطلوبی در عرضه نان کامل برخوردار است، اظهار کرد: در کنار افزایش تعداد نانوایی‌ های عرضه‌ کننده نان کامل، پایش و نظارت بر کیفیت نان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تأکید کرد: فعالیت‌ ها در حوزه عرضه نان کامل همچنان ادامه دارد و راهبرد اصلی ما، رویکرد سلامت‌ محور در تولید و عرضه نان برای ارتقای امنیت غذایی و سلامت شهروندان است.