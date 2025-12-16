مسیر دسترسی روستای خرزان که به دلیل ناهمواری، تردد را دشوار کرده بود، پس از پیگیری‌های اخیر رسانه ملی وارد چرخه بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در دل کوه‌های سر به فلک کشیده قزوین، جایی که روزگاری بخشی از جاده تاریخی ابریشم از آن عبور می‌کرد، روستای خرزان قرار دارد؛ روستایی که به‌دلیل ناهمواری راه و برف‌گیر بودن منطقه، در نیمی از سال تقریباً خالی از سکنه می‌شود.

ساکنان اندک این روستای تاریخی می‌گویند سال‌هاست در فصول پاییز و زمستان به‌دلیل بسته شدن مسیر دسترسی، امکان رفت‌وآمد وجود ندارد و خودرو‌ها در راه‌های خاکی و سنگلاخی گرفتار می‌شوند.

پس از انتشار گزارش‌های مردمی، بسیج سازندگی و اداره‌کل راهداری قزوین عملیات بهسازی مسیر را از سر گرفتند. به گفتهٔ مسئولان محلی، طول کل مسیر دسترسی به روستا ۶ کیلومتر است که تا کنون حدود چهار کیلومتر آن تعریض شده و از عرض چهار متر به هشت متر افزایش یافته است.

دو کیلومتر پایانی مسیر نیز قرار است تا پایان امسال زیرسازی و آسفالت شود.

کارشناسان علت توقف چندماههٔ طرح را مشکلات مالی و هم‌زمانی عملیات با عبور خط لوله گاز شمال کشور اعلام کردند، اما با پیگیری رسانه‌ها، پروژه دوباره به چرخهٔ اجرا بازگشت و اکنون حدود دو ماه است که ماشین‌آلات در منطقه مشغول کارند.

اهالی روستای خرزان ضمن قدردانی از تداوم عملیات می‌گویند: «حالا که جاده تعریض شده، رفت‌و‌آمد راحت‌تر شده اما هنوز مسیر خاکی باقی‌مانده سختی‌هایی دارد؛ امیدواریم قبل از بارش برف کار تمام شود.»

روستای کوهستانی خرزان در حال حاضر تنها شش خانوار ساکن دائمی دارد، اما با بهسازی راه دسترسی، امید می‌رود زندگی دوباره در این گوشه فراموش‌شده از جاده ابریشم جریان یابد.