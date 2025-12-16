پخش زنده
در پی اعلام وضعیت جوی ناپایدار و صدور هشدار قرمز بارندگی برای برخی استانهای جنوبی و مرکزی کشور، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از آمادهباش تیمهای فنی و ارزیابی خسارت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با اعلام هشدارهای هواشناسی درباره بارشهای شدید در استانهای کرمان، بوشهر، فارس و هرمزگان، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف واکنش سریع و مؤثر در برابر خسارتهای احتمالی، به حالت آمادهباش درآمد.
بر اساس اعلام این صندوق، جلسات کارشناسی و مدیریتی مشترکی با سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شده تا هماهنگیهای لازم برای رسیدگی به خسارتهای احتمالی و ایفای تعهدات بیمهای در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
همچنین هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در راستای افزایش آمادگی، مانور رسیدگی به خسارتهای احتمالی را در محل صندوق برگزار و آمادگی کامل این صندوق برای همکاری با دستگاههای مرتبط در شرایط بحرانی را اعلام کردهاند.
در همین راستا، سلامی مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با تأکید بر لزوم آمادگی حداکثری گفت: این اقدامات با هدف هماهنگی، تسریع در خدمترسانی و حمایت مؤثر از زیاندیدگان حوادث طبیعی انجام میشود.
وی با اشاره به گستره پوشش بیمهای صندوق افزود: در حال حاضر حدود ۳۴ میلیون واحد مسکونی دارای انشعاب برق در سراسر کشور تحت پوشش بیمه پایه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار دارند.
مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان همچنین از شهروندان خواست در شرایط ناپایدار جوی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از هشدارها و اطلاعیههای رسمی پیروی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت بروز حادثه، هموطنان از مراجعه به نهادهای مختلف خودداری کرده و منتظر اطلاعیههای رسمی استانداری محل سکونت خود باشند.