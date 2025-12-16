پخش زنده
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در اجلاس عمومی شورای عالی استانها گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز مجلس دوازدهم اصلاح کار شوراها را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مهرداد لاهوتی در چهل وهفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در شهر چاف و چمخاله لنگرود، با بیان اینکه اصلاح قوانین مربوط به شوراهای اسلامی شهر روستا از اولویتهای مجلس است افزود: شوراها نقش مؤثری به عنوان مطالبه گران حقوق و مشکلات مردم دارند.
وی با بیان اینکه دولت مکلف است پیش نویس بودجه را قبل از تبدیل به لایحه و دادن به مجلس شورای اسلامی به شوراها به عنوان نمایندگان مردم بدهند، تأکید کرد: با اصلاح قانون شوراها چنانچه شوراهای اسلامی در هر قسمتی قصور و کوتاهی مشاهده کردند، اطلاع دهند.
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه بودجه شهرداریها و دهیاریها حدود ۶۰۰ همت است، بر حسابرسی و آموزش و تبیین وظابف شوراها تأکید کرد.