به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مهرداد لاهوتی در چهل وهفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در شهر چاف و چمخاله لنگرود، با بیان اینکه اصلاح قوانین مربوط به شورا‌های اسلامی شهر روستا از اولویت‌های مجلس است افزود: شورا‌ها نقش مؤثری به عنوان مطالبه گران حقوق و مشکلات مردم دارند.

وی با بیان اینکه دولت مکلف است پیش نویس بودجه را قبل از تبدیل به لایحه و دادن به مجلس شورای اسلامی به شورا‌ها به عنوان نمایندگان مردم بدهند، تأکید کرد: با اصلاح قانون شورا‌ها چنانچه شورا‌های اسلامی در هر قسمتی قصور و کوتاهی مشاهده کردند، اطلاع دهند.

نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حدود ۶۰۰ همت است، بر حسابرسی و آموزش و تبیین وظابف شورا‌ها تأکید کرد.