دستگیری ۳ متخلف شکار و صید در دشتستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست دشتستان، ۳ مختلف شکار و صید را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالرحمن مرادزاده بیان کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر شکار حیات وحش به صورت شبانه در شهرستان دشتستان، بررسی موضوع در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان در تشریح جزئیات این خبر افزود:پس از هماهنگیهای قضایی صورت گرفته در بخش سعدآباد، ماموران این یگان به محل اعزام و ضمن برقراری گشت و کنترل و ایست و بازرسی موفق به دستگیری ۳ نفر متخلف شکاروصید که در حال شکار حیات وحش در شب بودند، شدند.
سیداحسان موسوی ادامه داد: از متخلفان یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، ۴۵ عدد فشنگ، دوتیغه خشاب، یک تیغه چاقو و دو دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: پس از تنظیم صورتجلسه، متخلفان تحویل کلانتری شهر وحدتیه شدند.
عبدالرحمن مرادزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه یکی از روشهای ناجوانمردانه شکار حیات وحش، شکار آنها در شب است، گفت: از شهروندان درخواست میشود در صورت دیدن هر گونه تخلف در حوزه محیط زیست، موضوع به ادارهها و یا پاسگاههای محیط بانی منعکس کرده و یا با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند.