دستگیری ۳ متخلف شکار و صید در دشتستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست دشتستان، ۳ مختلف شکار و صید را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.